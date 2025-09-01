MLB: El lanzador Venezolano Martín Pérez de Medias Blancas de Chicago se ha lucido desde su regreso a la loma

El zurdo de Las Matas posee efectividad de 1.25 en cuatro presentaciones tras ser reactivado de lista de lesionados.

Desde que estampó su rúbrica con los Medias Blancas a mediados de enero, Martín Pérez estaba llamado a liderar a una joven rotación de los ‘patiblancos’. Sin embargo, se lesionó temprano en la campaña, y no fue hasta hace poco que pudo volver a loma y poner a prueba su experiencia.

No obstante, en cuatro presentaciones (tres aperturas y un relevo) tras ser reactivado de lista de lesionados, el de Las Matas posee efectividad de 1.25 en 21.2 entradas de labor, con 21 ponches, apenas cuatro bases por bolas y tres carreras limpias permitidas, una de ellas producto del cuadrangular 358 de Aaron Judge, que empata a Yogi Berra en el quinto puesto de todos los tiempos de los Yankees.

Y hablando de esa salida ante los «Bombarderos del Bronx» el domingo en Rate Field, pese a que el criollo se fue sin decisión, mantuvo el juego en la línea (6 IP, 5 H, 2CP, 2 CL, 2 BB, 7 K). Le dio a su equipo la oportunidad de ganar y evitar la barrida en casa, gracias también al cuadrangular decisivo de su compatriota Lenyn Sosa.

Es capaz de reinventarse

Cabe destacar que esos 21 ponches representan la cuarta vez que acumula esa cifra en un lapso de cuatro presentaciones en las últimas dos temporadas. Demuestra que se encuentra saludable y que es capaz de reinventarse con el paso de la edad y al hecho de tener que valerse mayormente de sus pitcheos secundarios ante la merma de la velocidad de su recta de cuatro costuras; lógica con el avance de los años.

Es así que, en ocho apariciones y 41.2 innings de labor, el zurdo presenta promedio de carreras merecidas de 2.16 y WHIP de 0.98, con 39 guillotinados y 15 bases por bolas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder