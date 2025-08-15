MLB: El lanzador Venezolano Luis García sigue brillando en su rehabilitación en Triple-A de Houston

El criollo lanzó por 4.2 IP de una carrera, seis hits, una base por bolas y seis ponches en Triple-A de Houston.

El derecho venezolano, Luis García, tuvo otra sólida presentación en su rehabilitación en Triple-A y podría sumarse más temprano que tarde a una rotación de los Astros de Houston que ha ido recuperando poco a poco varios brazos.

Leer También: MLB: El Larense Carlos «Cookie» Carrasco es puesto en asignación por los Bravos de Atlanta

E diestro realizó su séptima aparición de rehabilitación en Ligas Menores, sexta como abridor, la noche del miércoles. Fue la tercera con el equipo Sugar Land Space Cowboys (AAA) y permitió una carrera seis hits y una base por bolas, además de ponchar a seis bateadores en 4.2 innings frente a Sacramento.

La disminución de la velocidad sigue siendo motivo de preocupación para el criollo, quien ha estado fuera de Grandes Ligas desde que se sometió a una cirugía Tommy John en mayo de 2023. El pasado 7 de agosto lanzó cuatro episodios alcanzando un máximo de 92.5 mph. El miércoles superó las 94.7 mph con su recta, pero la velocidad de su cutter, curva, sweeper y cambio son considerablemente menores en comparación a sus promedios antes de la lesión.

Luis García, quien no sube a la loma de los Astros desde ek 1 de mayo de 2023, en su sexta apertura de aquel año, ha tenido un par de contratiempo en las Ligas Menores. Comenzó una asignación de rehabilitación en MiLB en junio de 2024, pero recayó y lo detuvieron en agosto. En marzo de este año los volvieron a detener debido a molestias en el codo derecho, antes de lanzar una práctica de bateo en vivo durante los entrenamientos primaverales.

En cuatro campañas con Houston, el venezolano presenta efectividad de 3.61 en 69 juegos (63 aperturas), con registro de 28-19 en 352.0 entradas trabajadas. Este año ha lanzado en cada nivel de MiLB de los Astros, trabajando por 19.2 capítulos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder