MLB: El lanzador Venezolano Luis García de los Astros de Houston se sometió a su segunda cirugía del codo

El abridor derecho venezolano de los Astros de Houston, Luis García, tuvo el pasado miércoles su segunda operación del codo poco más de dos años después de su primera cirugía Tommy John.

De acuerdo a diversos reportes el viernes, entre ellos de Matt Kawahara del Houston Chronicle y Javier González; que también cubre a los Astros para Pelota Cubana USA, indicaron que la intervención esta vez incluyó una reconstrucción del ligamento colateral cubital (UCL) y reparación del tendón flexor de su antebrazo derecho.

García es elegible para su tercer y último año de arbitraje salarial en este invierno, pero considerando que se perderá todo 2026, es probable que el equipo decida sacarlo del roster de 40 una vez que necesite reingresar a varios de los jugadores que tiene en lista de lesionados de 60 días, lo cual podrá hacerse una vez culmine la Serie Mundial.

Recordemos que, Luis García tuvo retrasos en su recuperación por molestias en el codo quirúrgicamente reparado y tras un excelente regreso a la MLB, donde incluso se apuntó salida de calidad, fue retirado prematuramente de su segunda apertura; lo que derivó en esta nueva operación.

