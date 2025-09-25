MLB: El lanzador Venezolano Luis García afronta un duro golpe, de baja para la temporada 2026

Según información del manager Joe Espada el criollo sufre una lesión grave en los músculos flexores.

Este miércoles Joe Espada, dio a conocer la terrible noticia sobre Luis García, el manager de los siderales indicó que el lanzador criollo sufre una lesión grave en los músculos flexores.

Tras su fugaz regreso García enfrenta un nuevo reto en su carrera, hasta ahora no se ha especificado el procedimiento exacto, todo apunta a una cirugía compleja para reparar el ligamento colateral cubital.

Sin duda un duro golpe para el oriundo del estado Bolívar, quien había regresado a la acción el 1 de septiembre, tras una ausencia por Tommy John.

Todo parecía ir viento en popa, el serpentinero logró una victoria en su primera salida, lanzando seis entradas sólidas. Sin embargo, la esperanza se desvaneció rápidamente cuando el pasado 9 de septiembre, el dolor en su codo derecho regresó, poniendo fin a su breve y esperado regreso al montículo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder