MLB: El lanzador Venezolano Keider Montero guía a Tigres de Detroit a la postemporada 2025 con excelente apertura

El venezolano se encargó de abrir uno de los juegos más importantes de los bengalíes en la presente temporada.

Los playoffs siguen armándose a medida que finaliza la temporada regular. Esta vez los nuevos integrantes son los Tigres de Detroit, quienes de manera agónica lograron inscribir su nombre a la fiesta de octubre. Parte de esa hazaña se debió gracias a la gran labor monticular de Keider Montero.

Y es que el oriundo de Santa Teresa del Tuy le tocó protagonizar una de las salidas más importantes de su carrera, en la cual logró cumplir con creces. Si bien no pudo quedarse con la victoria, al final los bengalíes derrotaron por 2 a 1 a las Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

Con dicho lauro, el lanzador venezolano y sus compañeros aseguraron su presencia en la postemporada. Ahora están a la espera si avanzan como campeones de la División Central de la Liga Americana, o si por la vía del Comodín. Al momento de publicar esta nota, Guardianes de Cleveland enfrentan a los Rangers de Texas con la misión de igualarlos en la cima de la división.

Montero cumplió y Detroit clasificó

Ante un compromiso tan relevante como este, el manager AJ Hinch le dio la confianza a Keider Montero para enfrentarse a un conjunto de Boston que venía de clasificarse también a la postemporada. Al final, el criollo trabajó por espacio de 4.1 innings en los que permitió cinco imparables y una carrera, además que ponchó a siete rivales.

Luego de tolerar un indiscutible de su compatriota Wilyer Abreu en la primera entrada, para el segundo capítulo los de casa lo atacaron para inaugurar la pizarra. Ceddanne Rafaela y Carlos Narváez montaron una amenaza con par de hits, algo que aprovechó poco después Nick Sogard con un sencillo remolcador.

Luego de ese inconveniente, Keider Montero retiró a ocho de los siguientes nueve bateadores que enfrentó. En medio de eso, Detroit le dio la vuelta al marcador con par de empujadas de Jahmai Jones en la alta del quinto.

Números de Keider Montero en la temporada 2025

20 juegos

12 aperturas

5 victorias

3 derrotas

4.37 EFE

1.39 WHIP

95 hits

46 carreras

31 bases por bolas

72 ponches

90.2 innings

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano