MLB: El lanzador Venezolano Jesús Luzardo de Filis de Filadelfia ganó ponchando a doce rivales

El zurdo llegó a 12 triunfos este año (12-6) tras su mayor cantidad de abanicados en un juego durante esta campaña.

El venezolano Jesús Luzardo consiguió su triunfo 12 (12-6) de la campaña en la victoria 11-2 de los Filis de Filadelfia sobre los Marineros de Seattle, consiguiendo su mayor cantidad de ponches en un juego de 2025 hasta ahora.

El zurdo lanzó por espacio de 6.0 innings y 89 pitcheos, 65 en zona de strike, en los que solo permitió tres imparables y una carrera (limpia), producto de un jonrón, con 12 ponches, cuatro de ellos repartidos entre Eugenio Suárez y Cal Raleigh, ambos con dos chocolates.

El criollo comenzó el primer inning con dos ponches antes de recibir su única carrera, el cuadrangular de Julio Rodríguez, para luego cerrar el episodio ponchando a Suárez. Después de eso, todo fue un festival de ceros para el abridor en la pizarra del Ctizens Bank Park.

El segundo lo retiró con otros tres ponches, pero recibiendo un indiscutible. El tercero fue por la vía rápida del uno, dos y tres. En el cuarto, Rodríguez pegó su segundo sencillo, pero no pasó a mayores y el venezolano lo sacó con otro cero, con ponche a Suárez incluido. Sus últimos dos tramos, el quinto y el sexto, los completó apenas permitiendo que un rival se embasara y fue por error en tiro.

De esta forma, Jesús Luzardo dejó su efectividad en 4.10 al conseguir su tercera victoria en un mes donde ha realizado cuatro aperturas. Además, superó su mayor cantidad de abanicados en un partido con sus 12 de hoy, uno más que los retirados el 29 de marzo, y llegó a los 170 de por vida, su segunda mayor cantidad (208 en 2023).

Alvarado respaldó a Jesús Luzardo. Suárez llegó a 39

Tras su regreso al montículo, José Alvarado parece no haberse ido en la campaña. Lanzó el octavo, el que parece ser su nuevo inning de trabajo, y lo sacó sin problemas incluido un ponche a Raleigh con una curva sensacional.

Por su lado, Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 39 del año, al pescarle un slider a 81 mph por todo el medio a Robertson y enviarla a 382 pies por el jardín izquierdo, para seguir peleando en el departamento de jonrones.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder