MLB: El lanzador Venezolano Albert Suárez de los Orioles de Baltimore se luce en su rol como relevista

El lanzador derecho de Orioles regresó con todo y ya suma par de triunfos en su cuenta, lo que le da más confianza.

Los Orioles de Baltimore están más que contentos con la vuelta del pitcher venezolano Albert Suárez a la actividad tras recuperarse al 100% de esas molestías en el codo derecho que lo sacaron del terreno por cinco meses de esta campaña, pero lo importante es que ha demostrado que puede ayudar ahora como relevista.

Leer También: MLB:´El Llanero Margariteño´ Anthony Santander de Azulejos de Toronto volvió de la lesión con jonrón en Triple-A

Una vez que fue reinsertado al róster diario del club del estado de Maryland para el remate final de la ronda regular 2025 de la MLB, el experimentado serpentinero recuperó de inmediato esas sensaciones de colaborar a pleno en el montículo sin importar el rol que el mánager interino Tony Mansolino lo requiera.

Justamente, el diestro de San Félix ya cuenta con marca positiva desde que Mansolino lo usó en estos últimos encuentros de los oropéndolas y además se le notó más confiado con sus lanzamientos hacia la goma.

La noche del miércoles en el duelo que completaba la serie ante los Piratas de Pittsburgh en el Camden Yards, Suárez saltó a la lomita para la parte alta del décimo acto (que le permitió acreditarse la segunda victoria de esta temporada gracias al 2-1 de su club sobre los filibusteros y la efectividad quedó en un 2.08). Durante tal labor no concedió hit ni carrera pero abanicó a un bateador.

Luego de esa actuación tan contundente del criollo, Mansolino le manifestó a la prensa que se siente muy tranquilo por contar nuevamente a Suárez en el cuerpo de pitcheo y eso les facilita el trabajo para completar de buena forma esta zafra.

Lo cierto que Albert espera que 2026 sea muy distinto y regrese al plano estelar con los Orioles.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder