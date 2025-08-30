MLB: El lanzador Dominicano Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland se queda sin béisbol tras escándalo de apuestas

Emmanuel Clase enfrenta un caso por escándalo de apuestas.

El Dominicano Emmanuel Clase, el estelar cerrador de los Guardianes de Cleveland, enfrenta un futuro incierto tras ser colocado en licencia administrativa hasta el final de la temporada 2025 por una investigación de apuestas de la MLB. Junto a Luis Ortiz, Emmanuel Clase permanecerá fuera de acción, con su casillero vaciado el 1 de agosto, según informó The Athletic.

Leer También: MLB: Con la agencia libre en el horizonte el Larense Ranger Suárez a cerrar fuerte para impulsar su mercado

Emmanuel Clase se queda sin béisbol hasta que se decida lo contrario

Esta decisión afecta a los Guardianes, con récord de 73-60 al 29 de agosto. La investigación, iniciada el 3 de julio, podría extenderse a la temporada baja.

Emmanuel Clase, de 27 años, registró una efectividad de 3.23, WHIP de 1.23 y 24 salvamentos en 47 1/3 entradas en 2025, con 47 ponches y 9 boletos en 48 juegos.

En 2024, Emmanuel Clase fue tercero en la votación al Cy Young de la Liga Americana, con una efectividad de 0.61 en 74 1/3 entradas, 66 ponches y 44 salvamentos, liderando la MLB.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Su ausencia, cubierta por Cade Smith (2.89 ERA, 15 salvamentos en 28 juegos), ha debilitado el bullpen de Cleveland, que tiene un ERA colectivo de 3.91, 12º en MLB.

Luis Ortiz, de 26 años, también está en la lista restringida, con 4 victorias, 9 derrotas, 4.36 de ERA y 96 ponches en 88 2/3 entradas en 16 apertujas.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La investigación se centra en apuestas de “prop bets” sobre lanzamientos específicos el 15 y 27 de junio, alertados por IC360.

De confirmarse las acusaciones, Emmanuel Clase y Ortiz podrían enfrentar una suspensión de por vida, similar a la de Tucupita Marcano en 2024 por 387 apuestas.

La MLB, en colaboración con la Ohio Casino Control Commission, no ha emitido un fallo.

Con 181 salvamentos en 345 juegos, Emmanuel Clase espera un desenlace que defina su legado en el béisbol.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder