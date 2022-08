MLB: El Dominicano Julio Rodríguez se une al Abusador Ronald Acuña Jr. y Andruw Jones tras lograr 20-20

Players with 20+ HR & 20+ SB in a season at age 21 or younger:



2022 Julio Rodríguez

2019 Ronald Acuña Jr

2012 Mike Trout

1998 Andruw Jones

1972 César Cedeño

1959 Orlando Cepeda

