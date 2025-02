MLB: El Dominicano Juan Soto sacude jonronazo en su primer turno con Mets de Nueva York

El jardinero Juan Soto no tardó nada en demostrarle a su nuevo equipo y a sus fanáticos lo que puede hacer, sacudiendo un jonrón en su primer turno oficial de los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas 2024.

Con el conteo en 2-1 en la parte baja de la primera entrada del juego entre los Mets de New York vs. Astros de Houston, Juan Soto no tuvo piedad al depositar la bola de jonrón ante los envíos del lanzador Colton Gordon.

Soto, quien se unió a los Mets de New York desde la agencia libre mediante el acuerdo más grande en la historia para un jugador de la MLB basado en 765 millones de dólares por 15 años, ya comenzó a generar cierto impacto en la organización desde los entrenamientos de primavera.

En el video, se pueden observar fanáticos sosteniendo carteles con la frase “SOTOMG”, reflejando la emoción y el entusiasmo que ha despertado el dominicano en su nueva afición. Con su talento y carisma, Soto parece estar listo para convertirse en una figura icónica para los Mets en la temporada 2025.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo