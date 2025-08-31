MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio mostró sus músculos con jonrón en su regreso a los Cerveceros de Milwaukee 

El joven toletero se lució en casa de los Azulejos de Toronto.

El Chico Maravilla Jackson Chourio desde el pasado 29 de julio estaba ausente del esquema de los encendidos Cerveceros de Milwaukee, el equipo con el mejor récord de ganados y perdidos de la MLB en estos momentos. Para la jornada de este 30 de agosto se reincorporó tras su estadía en la lista de lesionados y vaya que se hizo sentir.

En la visita de los espumosos en casa de los Azulejos de Toronto, el recio toletero de Venezuela para su último turno de la partida de nuevo mostró los músculos, esto tras sonar vuelacercas ante los envíos del relevista Jeff Hoffman, tablazo que ocurrió en la 9na entrada.

Jackson Chourio ¡Enorme!

Para esa ocasión, el conteo de bolas y strikes estaba en 1-1, contra un envío en slider, Jackson reaccionó y regresó la bola a 100.1 millas por hora, recorrió 361 pies por el jardín derecho, su banda contraria, y significó su cuadrangular número 18 del presente torneo, así como sus remolcadas y anotadas 68-72.

Aunque el jonrón fue solitario, el mismo resultó vital porque encendió el rally cervecero de 3 rayitas con el que se aseguró el lauro final de 4×1, el 85to del equipo que se mantuvo con el mejor récord de las Grandes Ligas.

De manera Global, Chourio terminó la partida de 4-2 con remolcada y anotación; así subió su promedio de bateo hasta .278, el porcentaje de embasado a .313, el slugging a .481 y el OPS quedó en .794.

