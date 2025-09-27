MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio logra el 20-20 en temporadas seguidas y hace historia en las Grandes Ligas al superar a Mike Trout

Este 26 de septiembre el toletero de los Cerveceros se robó 1 base ante los Rojos.

El Chico Maravilla Jackson Chourio anotó su nombre en la historia de las Grandes Ligas una vez más y por segunda vez en su naciente carrera en el show. El joven pelotero de los Cerveceros de Milwaukee sumó un nuevo 20-20 en una temporada y deja atrás a Mike Trout.

Este viernes, durante la partida entre Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio ha bateado de 3-0 con ponche y base por bolas; aunque en los tiempos actuales es poco común que alguien cuestione la utilidad de los boletos, tal vez cambie de parecer al ver el provecho que el venezolano sacó al suyo.

En la baja del 1er inning, el toletero recibió las cuatro malas por parte del abridor escarlata, Zack Littell, y cuando Brice Turang consumía su turno, el corredor aprovechó para estafarse el segundo cojín, su robada número 20 del año.

Jackson Chourio, camino de superestrella

Esa acción representó historia absoluta para la MLB, porque Jackson Bryan ya ha dado 20 cuadrangulares exactos, es decir, logró el 20/20 y a la fecha tiene 21 años más 199 días, nació un 11 de marzo. Recordemos que en el calendario precedente completó 21 estacazos de cuatro esquinas, así como 22 almohadillas robadas.

El acontecimiento radica en que se convirtió en el jugador más joven en largo recorrido de Grandes Ligas, que en años consecutivos logró el 20/20, de ese peldaño desplazó a Mike Trout quien tenía 22 años cuando lo consiguió en 2013.

En sus inicios con Angelinos de Los Ángeles, este recio peleador dejó 27/30 en 2012, además de 39/27 al siguiente torneo. Llegó al mundo el 7 de agosto de 1991.

