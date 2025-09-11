MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio de Milwaukee pegó el vigésimo jonrón y se acerca al 20/20 en la temporada 2025

El patrullero quedó a dos bases robadas (18) de la hazaña y de unirse al club de los que lo consiguieron en sus primeras dos temporadas.

Jackson Chourio sacó su jonrón 20 de la temporada 2025 en la MLB, acercándose cada vez más al 20/20 (jonrones más bases robadas), pero no logró que los Cerveceros de Milwaukee pudieran superar a los Rangers (6-3).

El Venezolano ya tiene su vigésimo cuadrangular y con 18 bases robadas está a punto de conseguir su segunda temporada (consecutiva) de 20/20, uniéndose al club de peloteros que lo han conseguido en sus primeras dos temporadas.

De conseguirlo, el venezolano se convertiría apenas en el séptimo jugador con dos campañas de esa índole antes de cumplir los 22 años. Eso solo lo han hecho, Julio Rodríguez (22-23), Mike Trout (12-13), Andruw Jones (98-99), Alex Rodríguez (97-98), César Cedeño (72-73) y Vada Pinson (59-60).

El año pasado, el marabino hizo historia al conseguir su primer 20/20 en su primera temporada en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el pelotero más joven en lograrlo con 20 años y 185 días, superando a Vada Pinson (1959) y Mike Trout (2012) en sus contiendas que empezaron con 20 años. Pinson lo hizo el 22 de septiembre de 1959 (21 años y 41 días) y Trout lo completó el 7 de agosto de 2012; justo cuando llegó a 21 primaveras.

Jackson Chourio, sin suerte en el juego

Jackson Chourio fungió como segundo bate y jugó en el prado izquierdo. Además del jonrón, no consiguió llegar a las bases en ninguna otra ocasión y terminó de 5-1, con una anotada y una empujada, dejando su promedio en .278.

El cuadrangular llegó justo en la parte alta de la primera entrada. Se enfrentó al derecho Merrill Kelly y, tras cinco pitcheos, conectó un cambio a 89 mph que se quedo adentro en la esquina inferior y el venezolano devolvió a 109 mph y a 409 pies entre los jardines izquierdo y central.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder