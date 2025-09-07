MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio de Cerveceros de Milwaukee cerca de su segundo 20/20

El zuliano está a un cuadrangular y dos bases robadas.

El Chico Maravilla Jackson Chourio dio su aporte jonronero la noche de este sábado. El zuliano conectó su cuadrangular 19 en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 4-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Chourio se pone a un jonrón y a dos bases robadas de conseguir su segunda temporada seguida con 20/20 (20 jonrones y 20 bases robadas).

En la alta del octavo capítulo, Chourio mostró sus poderes con el madero y mandó la pelota a los graderíos del jardín izquierdo con un corredor en base, poniendo el 4-0 para los lupulosos.

Luego de este resultado, el jardinero venezolano dejó su promedio en .275 con 71 remolcadas.

En este mismo duelo, el venezolano William Contreras se fue de 3-1 con una anotada.

Brandon Woodruff se llevó la victoria, Mitch Keller la derrota y el rescate se lo adjudicó Aaron Ashby.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder