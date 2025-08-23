MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. sacó su jonrón 15 de la temporada 2025 y el 180 de por vida en Grandes Ligas

¡Bestia suelta! jonrón 180 de por vida del Abusador Ronald Acuña Jr. en la MLB.

El de La Sabana tiene seis juegos seguidos dando al menos un hit.

El Abusador Ronald Acuña Jr. se reencontró con el jonrón la noche de este viernes. El de La Sabana pegó un cuadrangular en la derrota de los Bravos de Atlanta 12-7 frente a los Mets de Nueva York.

Este fue el primer jonrón de Acuña luego de ser activado de la lista de lesionados de 10 dias el pasado 15 de agosto. Recordemos que el 28 de julio sufrió un percance fisico.

En la baja del cuarto inning, el venezolano no perdonó un pitcheo en todo el medio de la zona y desapareció la bola por todo el jardín central, remolcando la segunda carrera de los Bravos en el juego.

En el octavo episodio, Acuña cerró su faena ofensiva con un hit que trajo la cuarta rayita de Atlanta en el duelo.

Luego de este compromiso, el venezolano dejó su promedio en .305 con 15 jonrones y 30 remolcadas. Además, lleva seis encuentros seguidos conectando al menos un hit.

El pitcher ganador fue Nolan McClean y el derrotado fue Joey Wentz.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder