MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. recibe el alta para regresar a la acción con Bravos de Atlanta

Se tiene previsto que La Bestia juegue la serie contra los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field.

Los Bravos de Atlanta cerraron su serie contra los Mets de Nueva York con dos noticias positivas. Y es que además de sumar su segunda victoria al hilo, el equipo confirmó que El Abusador Ronald Acuña Jr. está listo para regresar a los terrenos de juego.

Recordemos que al venezolano le detectaron una distensión de primer grado en su pantorrilla derecha a finales de julio, algo que lo llevó a la lista de lesionados de 10 días. Sin embargo, afortunadamente para él se descartó una posible lesión importante en el talón de Aquiles, y es por eso que su tiempo de recuperación no fue tan extenso.

Cleveland recibirá a Ronald Acuña Jr.

En días recientes, el manager Brian Snitker aseguró que Ronald Acuña Jr. estaba avanzando de gran manera y que no iba a ser necesario una asignación de rehabilitación en Ligas Menores. Incluso, hasta mencionó que su activación de la lista de lesionados sería «muy pronto».

Una vez culminó el choque de este jueves en el Citi Field, varios reportes indicaron que el de La Sabana regresará a la alineación de los Bravos este fin de semana, tan pronto como este viernes, durante el inicio de la serie en el Progressive Field contra los Guardianes de Cleveland.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025

55 juegos

196 turnos al bate

60 hits

9 dobles

1 triple

14 jonrones

26 carreras impulsadas

48 carreras anotadas

4 bases robadas

42 boletos

62 ponches

.306 AVG

.429 OBP

.577 SLG

1.006 OPS

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano