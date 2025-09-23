MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. la vuelve a botar y cierra en llamas la temporada 2025 con números increíbles

Ronald Acuña Jr. sigue encendido y arrancó la última semana de la temporada regular a todo tren. La Bestia de los Bravos de Atlanta conectó su cuadrangular número 19 y extendió a 11 su cadena de juegos embasandose..

El outfielder se embasó en 4 de las 5 veces que se paró en el plato ante los Nacionales de Washington. Además de su bambinazo, también negoció 3 bases por bolas, anotó en un par de oportunidades y remolcó 2 carreras para protagonizar el Momento Simple de la jornada.

Como ya es una costumbre, el vuelacercas de Ronald Acuña Jr. Fue una verdadera demostración de poder. La pelota salió de su madero a 106.5 millas por hora y viajó 402 pies por el jardín izquierdo para terminar como una de las conexión de mayor recorrido en la jornada de las Grandes Ligas.

Acuña subió su promedio de bateo en la campaña a .285 con un porcentaje de embasado de .415 y OPS de .923.

Por su parte, llegó a 39 producidas y 71 anotadas en apenas 90 compromisos.

CIERRE EN LLAMAS

El cierre de Ronald Acuña Jr. en la temporadas invita al optimismo. No solo confirma que su slump de agosto fue toda una rareza, sino que su swing finalmente está en perfectas condiciones.

El venezolano liga para .346/.485/.596 con 4 jonrones y 8 producidas en sus últimos 15 juegos. Durante ese espacio pisó el plato 13 veces.

Ronald Acuña Jr. tiene 12 boletos negociados y solo 17 ponches en septiembre. Es otra muestra de sus buenas decisiones en el plato y de que retomó su nivel de súper estrella en el cierre de la zafra regular.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente