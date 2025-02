MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. habla sobre su salud por primera vez en 2025

Ronald Acula Jr. habló por primera vez en el año 2025, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La estrella venezolana ya está trabajando con los Bravos de Atlanta para regresar en las mejores condiciones de cara a la venidera zafra de las Grandes Ligas.

Aunque su fecha de regreso estimada está pautada para el mes de mayo, Ronald Acuña Jr. ofreció un balance de su estado de salud, como fue su recuperación y como manejó esta segunda lesión en comparación a la primera que sufrió en su carrera.

El Abusador Ronald Acuña Jr. habla sobre su salud

“Estoy en 90%-95%, me siento muy bien realmente. Mi prioridad ahora es sentirme bien, cuándo ya me digan que pueda jugar, estaré ahi”, apuntó Ronald Acuña Jr. en sus declaraciones sobre su estado de salud. “Estar con mis hijos, mi esposa, mi familia y mis amigos en Venezuela fue muy importante para mi”, aseveró el venezolano.

Sin dudas, su objetivo es regresar a su mejor forma para buscar una temporada de ensueño con los Bravos de Atlanta. En la temporada 2023, Ronald Acuña Jr. se destacó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, logrando un promedio de bateo de .337, con 41 jonrones, 106 carreras impulsadas y 73 bases robadas en 159 juegos, alcanzando la histórica marca de 40 HR -70 BR.

“La última vez (que sufrió la lesión) fue difícil porque me lesioné el menisco, pero ahora me siento bien. Me siento más estable ahora mismo, se ahora que tengo que llevarlo con calma sobre todo cuándo esté en base”, aseguró el MVP venezolano.

Ahora Acuña Jr. asevera que su recuperación fue mucho más satisfactoria que la primera vez que se lesionó la rodilla izquierda. “Comencé a correr hace dos o tres meses más o menos. Me siento mucho mejor que la primera vez, me siento mucho mejor yo cada vez más”, sentenció Acuña.

En 2024, sus estadísticas fueron de .250 en promedio de bateo, 16 jonrones, 38 carreras impulsadas y 15 bases robadas en 192 turnos al bate. El venezolano buscará volver con todo para reclamar el premio al Más Valioso en la Liga Nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo