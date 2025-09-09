MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. despertó y va por la recuperación en septiembre

En septiembre el jugador franquicia de los Bravos de Atlanta tiene línea ofensiva de auténtica calidad.

Durante el duelo entre Cachorros de Chicago y Bravos de Atlanta, correspondiente a este 8 de septiembre, El Abusador Ronald Acuña Jr. sonó sencillo en la baja del 1er inning y remolcó 1 anotación que redondeó el rally de 3 por parte de los aborígenes.

Leer También: MLB: El receptor Venezolano Sandy León regresará a Las Grandes Ligas con Bravos de Atlanta

Esas rayitas fueron respaldo fundamental para el abridor local, Bryce Elder, que maniató a los oseznos a lo largo de 6.1 entradas de 5 inatrapables y 1 carrera que se anotó como merecida, pero en el caso particular del nativo de Venezuela, el sencillo tuvo un valor agregado demasiado enorme.

El Abusador Ronald Acuña Jr. vs la adversidad

Fue así porque con el mismo paró en seco la racha adversa más afincada de su carrera en la MLB; tenía 7 partidos sin hit alguno, además de 25 turnos legales también sin imparable período en el que sacó 2 bases por bolas por lo que su promedio de bateo, naturalmente quedó en .000 con porcentaje de embasado (OBP) en .111.

Esa cadena adversa comenzó el 29 de agosto, cuando contra Filis de Filadelfia dio de 3-1 con doble conexión que dio en su segundo turno; luego tuvo de:

4-0 y 4-0 vs los mismos cuáqueros

Tres veces de 4-0 ante Cachorros

De 2- en par de ocasiones contra Marineros de Seattle

MLB – Bravos de Atlanta – Grandes Ligas – Estadísticas

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, una manera agria de comenzar el último mes de la larga ronda eliminatoria; septiembre para él históricamente ha sido sumamente positivo y es algo que se aprecia en su línea ofensiva. Durante 129 juegos se ha ido de 494-131 con 24 dobletes, 5 triples y 33 cuadrangulares, es por eso que en gran medida acumula:

.265 de average

.366 en OBP

.534 de slugging

.901 en OPS

Estos son estándares de auténtica calidad, en especial para los parámetros de Grandes Ligas, queda ver si este lunes ante Chicago encendió el motor que le mantenga en esa tendencia vitalicia.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder