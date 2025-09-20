MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. comandó la victoria de Atlanta sobre Detroit 10-1 con jonrón

El de la Sabana tiene 10 imparables en los últimos siete juegos.

Ronald Acuña Jr. fue vital la noche de este viernes en la abultada victoria de los Bravos de Atlanta. El “Abusador” pegó un cuadrangular en el triunfo de los Tomahawks 10-1 sobre los Tigres de Detroit.

El de La Sabana está encendido con el madero, ya que en sus últimos siete juegos ha conectado 10 hits.

En la alta del segundo episodio, Acuña descargó su poder por el jardín derecho con un vuelacercas de dos carreras, que puso el encuentro 6-0 para los Bravos.

Acuña culminó el encuentro de 4-1 con dos remolcadas y mismo número de anotadas, dejando su promedio en .284 con 18 cuadrangulares y 36 remolcadas en 2025.

En este mismo encuentro, Gleyber Torres se fue de 3-2 para la causa de los Tigres de Detroit. El pitcher ganador fue Bryce Elder y la derrota la cargó Charlie Morton.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder