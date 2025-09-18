MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables de por vida en Grandes Ligas

«El abusador» consiguió esta marca individual en la victoria de Atlanta sobre Nacionales.

El criollo ha demostrado que quiere volver a brillar. Ha venido de menos a más en los últimos días luego de un Slump posterior a su reincorporación desde la lista de lesionados y hoy marcó otro hito en su carrera en la Gran Carpa.

Leer También: MLB: Cardenales de San Luis envían a Willson Contreras a lista de lesionados y pone fin a la temporada 2025

En el segundo de 3 juegos ante los Nacionales de Washignton en Nationals Park, los Bravos se impusieron cómodamente 9-4 con Marcell Ozuna como protagonista del encuentro, registrando 3 carreras impulsas cerrando de 5-3 (.233 average).

Mientras que, Acuña logró conseguir la tan ansiada hazaña durante la 4ta entrada, superando al abridor Brad Lord y mandando un sencillo al jardín central. En el siguiente turno anotó producto del batazo remolcador de Drake Baldwin.

Así pues, en dicha justa, el de La Sabana se acerca a los 1000 hits de por vida en la MLB, y además, figura como venezolano número 52 en la historia en llegar a esta cifra, quedando a 29 imparables de igualar a Richard Hidalgo (920) y a 30 de Rougned Odor (930).

Además, con esta nueva cifra redonda sigue demostrando su capacidad en el madero y su intención de tener una resaltante temporada de regreso.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder