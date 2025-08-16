MLB: El abridor Venezolano Pablo López redobla esfuerzos para volver de su lesión del hombro derecho con Mellizos de Minnesota

El zuliano sigue trabajando intensamente para regresar este mismo año y ser el líder del equipo.

El abridor venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, sigue dando pasos en torno a la recuperación de una distensión en el músculo redondo del hombro derecho, y el viernes intensificó su carga de trabajo al lanzar dos innings simulados en Target Field.

«Cumplí con todos los objetivos manteniendo la velocidad que tuve hoy en la primera y segunda entrada; estuve entre 93 y 95 [millas por hora]. Los pitcheos se movían como se suponía que debían hacerlo», explicó el zuliano en declaraciones a MLB.com. «Todo se sintió bien con la mecánica, la ejecución, el atacar la zona, esa mentalidad. Así que, creo que todo está bien. Quería marcar todas esas casillas»

Inicialmente, el cronograma era una ausencia de 8 a 12 seamanas, pero Pablo López está optando por el estimado más conservador.

«Cuando me lesioné, tenía la esperanza de que estaría más cerca de las ocho que de las 12 semanas, pero luego comprendimos la información, el programa y el calendario», confesó «Así que estoy feliz de estar en el montículo, y el objetivo de esta preparación es volver y conseguir una cantidad decente de aperturas».

Cabe destacar que su manager, Rocco Baldelli, elogió la disposición que tiene el venezolano para regresar esta misma temporada, y ser el líder de un equipo de los Mellizos que tras la fecha límite de cambios se llenó de muchas caras jóvenes, sobre todo en el cuerpo de lanzadores.

Sobre su ritmo de recuperación, Pablo López siente que se encuentra en una especie de entrenamiento primaveral en agosto, teniendo en cuenta va sesión tras sesión aumentando la carga de trabajo.

