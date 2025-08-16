MLB: Eduardo «E-Rod» Rodríguez es el décimo Venezolano con 90 ganados en Grandes Ligas de por vida

El zurdo de Arizona sólo aceptó una carrera en siete episodios en triunfo ante Colorado.

El zurdo Eduardo Rodríguez se convirtió el jueves en el décimo pitcher venezolano con al menos 90 victorias en las Grandes Ligas, al permitir 6 hits y una carrera limpia en 7 innings, en triunfo 8-2 de los Cascabeles de Arizona sobre los Rockies, en el Coors Field de Colorado ante 23.045 personas.

Leer También: MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez despertó en gran rally de los Marineros de Seattle ante Mets de Nueva York

El carabobeño, quien tiene marca de 5-7 y 5.40 de efectividad en 21 aperturas en la campaña, ponchó a 6 y otorgó un boleto. Enfrentó a 27. Realizó 93 envíos, 64 en la zona de strike.

Esta es la salida más larga de E-Rod este año y también la más prolongada desde el primero de octubre de 2023. En aquella ocasión, con el uniforme de los Tigres de Detroit en 7 entradas aceptó 2 anotaciones, una limpia, en el triunfo ante los Indios de Cleveland 5-2.

“Estaba ubicando todos mis lanzamientos”, declaró el serpentinero de 32 años a mlb.com.

“Siento que fue la mejor sensación que he tenido en todo el año. Estaba lanzando mi recta justo donde quería, mi cambio. Siento que todo estaba funcionando a la perfección”.

El siniestro en el top ten

Eduardo Rodríguez, quien disputa su décima zafra en MLB desde que debutó el 28 de mayo 2015 con de Boston, entró en un grupo exclusivo entre los lanzadores criollos con al menos 90 victorias.

Félix Hernández encabeza la lista con 169 triunfos, escoltado por Freddy García (156) y Johan Santana (139). Le siguen Carlos Zambrano (132), Aníbal Sánchez (116), Carlos Carrasco (112), Wilson Álvarez (102). Completan el grupo Kelvim Escobar (101) y Martín Pérez (91).

Rodríguez se mantiene invicto en las últimos tres inicios en un periodo en que ha ganado dos encuentros. En 17.1 episodios le han conectado 18 incogibles, incluidos 2 cuadrangulares y le han anotado 8 carreras merecidas para dejar efectividad de 4.15. También ha ponchado a 13 y otorgado 9 boletos.

Respaldo criollo

La gran faena de E-Rod estuvo respaldada por el relevista zuliano Juan Morillo y el receptor cojedeño José Herrera.

Morillo relevó al valenciano en el octavo episodio, un capítulo en el solo permitió un hit y ponchó a uno bajar su efectividad a 4.60.

Herrera bateó de 3-1 (1.93) con segundo jonrón y 2 impulsadas (17). De esta forma, Rodríguez tiene registro vitalicio de 90-64 y 4.19 EFE en 233 presentaciones, 227 como abridor con 1265 guillotinados en las mayores.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder