MLB: Dodgers de Los Ángeles son optimistas con el lanzador Venezolano Brusdar Graterol

Brusdar Graterol no ha podido lanzar en todo el 2025 con los Dodgers de Los Ángeles tras una operación en el hombro derecho, pero el equipo tiene esperanza de verlo uniformado en un momento clave.

El mánager de la franquicia, Dave Roberts, señaló en rueda de prensa que no parece probable que el derecho Venezolano (2.78 de por vida) pueda regresar en la temporada regular que está a punto de terminar. Sin embargo, no todo parece estar perdido, pues podrían tenerlo de vuelta para la postemporada.

A mediados de marzo, los Dodgers informaron que el guariqueño estaría en lista de lesionados de 60 días por la ya mencionada operación y no ha podido regresar. Además, tampoco ha podido lanzar en Ligas Menores como marca lo habitual para empezar con la rehabilitación, tal y como hizo el año pasado, cuando pasó varias veces por lista de lesionados y MiLB para recuperarse de las dolencias en ese hombro y en el codo.

El regreso del criollo de 27 años sería un «plus» enorme para el conjunto angelino, que está pasando un terrible momento con sus lanzadores, sobre todo en el relevo. Su vuelta, incluso, en especial para los playoffs, aliviaría la decisión de Roberts de enviar a Shohei Ohtani y, posiblemente, a Roki Sasaki al bullpen, como se estuvo manejando en horas recientes.

El impacto de Graterol en el bullpen es innegable. Su presencia en el montículo y su capacidad para trabajar en los últimos episodios son factores que marcarían una diferencia y un impulso para los azules en la postemporada.

Que no retorne para el final de la temporada regular no parece preocupar al alto mando de los Dodgers, pues están en una posición sólida para clasificar.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder