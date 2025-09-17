MLB: Dodgers de Los Ángeles saca al Japonés Shohei Ohtani en pleno juego sin hit ni carrera ante Filis de Filadelfia

Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, fue limitado a 5.0 entradas aún cuando lanzaba un juego sin hit ni carrera ante Filis de Filadelfia.

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a demostrar la precaución con la que llevarán a la superestrella Shohei Ohtani rumbo a la postemporada ya que, en medio de una joya de 5.0 entradas de un juego sin hit ni carrera, el manager Dave Roberts lo removió del montículo ante los Filis de Filadelfia que inmediatamente le dieron la vuelta a la pizarra y se llevaron una victoria por 9-6 el martes en la MLB.

Leer También: MLB: El Venezolano Gleyber Torres de los Tigres de Detroit conecta cuadrangular y se acerca a los 1.000 hits de por vida en Las Mayores

¿Cómo le fue a Shohei Ohtani en su última salida con Dodgers?

Ohtani comenzó a todo vapor su apertura ante los Phillies regresando en la cuenta para ponchar a Kyle Schwarber, líder de jonrones (53) en la Liga Nacional y el máximo remolcador de carreras (128) en todas las Grandes Ligas. La perfección terminó pronto ya que le regaló una base por bola en 5 lanzamientos a Bryce Harper.

Uno de los momentos más destacados de la noche se produjo en la cuarta entrada, cuando Ohtani ponchó a Bryce Harper con tres lanzamientos. Después de que Harper conectó de foul un sweeper y una recta, Ohtani le lanzó una curva baja que Harper no pudo controlar.

A pesar de provocar solo 6 swings fallidos, Ohtani logró mantenerse por delante de los bateadores gracias a una mayor velocidad: su recta promediaba 99.2 mph, mientras que la slider llegaba a 89, ambas velocidades casi un punto por encima de su promedio de la temporada.

Ohtani terminó con una línea de 5.0 entradas sin hit ni carrera, una sola base por bolas y ponchó a 5 rivales en un esfuerzo sin decisión ya que el relevo colapsó inmediatamente Ohtani dejó el montículo.

Ohtani ha sido estrictamente limitado a lanzar 5.0 entradas, pero el manager Dave Roberts conversó brevemente con él antes de que bateara al abrir la quinta entrada mientras Justin Wrobleski calentaba en el bullpen. Roberts se mantuvo firme en el plan y el juego se descontroló a partir de ahí.

Aunque Ohtani encarriló brevemente el juego con la remontada que impulsó, un jonrón de tres carreras de Rafael Marchán en la siguiente entrada decidió el partido.

Relevo de Dodgers desperdicia joya de Shohei Ohtani

Los Filis se abalanzaron sobre el zurdo Wrobleski en la sexta. con 3 sencillos consecutivos. Un doble de Harper al jardín derecho-central impulsó dos carreras para reducir la ventaja de los Dodgers a 4-2. El jonrón de 3 carreras de Marsh al jardín derecho le dio la vuelta al juego y Max Kepler disparó jonrón solitario sobre Edgardo Henriquez para ampliar a 6-4 la ventaja de Filadelfia.

Abriendo la baja de la octava entrada desde el plato, Ohtani conectó un cutter a 430 pies por encima del muro del jardín derecho para conseguir su cuadrangular 50.º del año. Es el primer jugador en la historia de la MLB en conectar 50 jonrones y registrar 50 ponches como lanzador en una sola temporada.

El resto de la alineación remontó, llenó las bases y empató el juego con un fly de sacrificio de Alex Call, aunque los Filis remontaron contra Blake Treinen en la alta de la novena para vencer a los Dodgers por 9-6.

Hender «Vivo» González

Con información de Séptima Entrada