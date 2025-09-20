MLB: Dodgers de Los Ángeles aseguraron su lugar en la postemporada 2025

Derrotaron 6-3 a los Gigantes con victoria de Edgardo Henríquez, jonrón de Rojas (3-2) y última salida de Kershaw en Dodger Stadium.

La noche del viernes estuvo bastante cargada para los Dodgers de Los Ángeles. Consiguieron una nueva clasificación a la Postemporada al derrotar por 6-3 a los Gigantes de San Francisco con victoria de Edgardo Henríquez y la última apertura de Clayron Kershaw en su estadio en temporada regular.

El veterano zurdo, que se despide del juego después de 18 años de carrera, todos con los Dodgers, lanzó por 4.1 innings en los que permitió cuatro hits, dos carreras (limpias) y un jonrón, con dos boletos otorgados y ponchando a seis rivales.

Kershaw no empezó bien, pues Ramos le conectó jonrón en el primer episodio y, aunque Miguel Rojas (3-2) lo respaldó al empatar el juego con su séptimo cuadrangular del año y su imparable 984 en MLB, toleró un sencillo de Wilmer Flores que le volvería a dar la ventaja a los Gigantes de 2-1, marcador con el que salió del juego en el quinto tramo, habiendo lanzado 91 pitcheos, 56 en strike, ponchando a Devers y dejando su lugar al venezolano Henríquez.

Con el derecho criollo en la loma, que sacó el quinto capítulo, los azules en su turno al bate en el mismo inning le dieron la vuelta al juego con el vuelacercas 52 de Ohtani con dos en bases y no volverían a perder la ventaja, asegurando la segunda victoria de Henríquez, quien lanzó 1.1 entradas con tres ponches.

De esta manera, los Dodgers aseguraron su pase a Postemporada por 13° vez consecutiva, la mejor racha activa en Grandes Ligas. Esto debido a que sacaron 10 juegos de ventaja a Arizona con solo ocho por disputar, aunque no han asegurado la división.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder