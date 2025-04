MLB: ¡Denle la titularidad! Luisangel Acuña pide la segunda base de los Mets de Nueva York a punta de palo

El venezolano ha estado intratable en sus últimos 15 juegos.

Con las cifras que está poniendo Luisángel Acuña en sus últimos cuatro juegos (.429 de promedio, 6 hits, 6 carreras, 2 boletos y 3 robos), es difícil no emocionarse. El venezolano está pidiendo a gritos la titularidad en la segunda base de los Mets. Su combinación de contacto, velocidad y defensa elite (5.71 jugadas por cada 9 innings, superando el promedio de MLB de 4.17) lo hace un activo que cualquier equipo quisiera tener en el lineup todos los días.

¡Denle el trabajo! Luisangel Acuña pide la segunda base de los Mets a punta de palo

Mientras Jeff McNeil se recupera, Acuña está aprovechando cada turno para demostrar que no es solo un prospecto, sino una realidad. Ahora, el manager Carlos Mendoza tiene un dilema. Los Mets no están sobrados de ofensiva (novenos en carreras en la Liga Nacional), y sacar a un bate caliente como el de Acuña no parece la jugada más lógica.

Además, el joven ya le ganó el puesto a Brett Baty, quien no ha podido mantener el ritmo. Mantener a Acuña en el terreno es apostar por energía, versatilidad y producción inmediata, algo que el equipo necesita desesperadamente.

ste chamo está encendido, como si le hubiera robado el bate a Tony Gwynn y las piernas a Rickey Henderson.

Mira, en sus últimos cuatro juegos, está bateando .429, con seis hits, seis carreras, un par de boletos y tres bases robadas.

¡Tres! Eso no es solo jugar, es hacer una declaración: “Mendoza, no me saques del lineup”.

Imagínate estar en Citi Field, viendo a este pana volar de primera a segunda o soltar un doblete que hace saltar a la fanaticada. Pero no es solo ofensiva; en defensa, Acuña es un mago en la segunda base.

Sus números dicen que promedia 5.71 jugadas por cada nueve innings, mientras la MLB anda por 4.17. ¿Eso qué significa? Que el tipo está en todos lados, atrapando roletazos como si tuviera un imán en el guante. Ahora, con Jeff McNeil todavía en recuperación, Carlos Mendoza debe estar rascándose la cabeza. Los Mets no están nadando en carreras —novenos en la Liga Nacional, qué dolor— y Acuña es como una chispa que enciende el dugout. Sacarlo ahora sería como apagarle la música a una fiesta que recién empieza. Hasta le ganó el puesto a Brett Baty, que, con todo respeto, no ha dado la talla con solo cinco hits en 36 turnos.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo