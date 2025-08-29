MLB: Con la agencia libre en el horizonte el Larense Ranger Suárez a cerrar fuerte para impulsar su mercado

Con la agencia libre en el horizonte, el zurdo larense depende de sí mismo para aspirar a un buen contrato.

El abridor venezolano de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, está llamado a cerrar 2025 con una buena nota para poder aspirar a llevarse sus millones en lo que será su primer proceso de agencia libre en el beisbol de Grandes Ligas.

Un trabajo de MLB.com firmado por el periodista Thomas Harrigan, señala que las inconsistencias de Zac Gallen y Dylan Cease, además de las lesiones con las que ha lidiado Michael King esta temporada, podrían despejar el camino para que el zurdo de Pie de Cuesta pueda tener un «mercado más sólido de lo que se anticipó en un principio».

Ranger Suárez ha demostrado con los años ser un lanzador valioso y en grandes tramos dominante, a punta de mezclar y ubicar envíos, en detrimento de la velocidad que hoy en día arropa a la mayor industria del beisbol. Podría ser una opción más económica y durable que los otros dos, si es que se mantienen las tendencias.

Sin embargo, el profesional también escribe que el venezolano suele caerse en las segundas mitades. De hecho, sucedió en cada uno de los dos últimos años. En 2024 tenía ritmo de Cy Young en sus primeras 19 aperturas. Pero, después de la pausa del juego de las estrellas de esa temporada dejó efectividad de 5.65 en ocho salidas.

Ha venido levantando en esta segunda mitad

Este año parecía no ser la excepción, pero el criollo ha visto una mejoría notable en sus dos más recientes presentaciones. Registró efectividad de 1.32 y WHIP de 0.51 en 13 innings y dos tercios de labor. Ello le valió ser nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional por primera vez en su carrera.

Si el venezolano es capaz de sostener ese ritmo y de por supuesto superar las molestias en la espalda que lo aquejaron en estos últimos dos años, las posibilidades crecerán. Ya que, cuando está al 100% de sus capacidades puede aportar desde distintos roles y en gran forma.

Otro punto a favor para Ranger Suárez, es que podrá exhibirse en una eventual postemporada. Por lo general se crece en esas instancias, que también son importantes para ponerlas en la mesa al momento se sentarse a negociar un contrato.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder