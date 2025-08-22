MLB: Cerveceros de Milwaukee primer equipo que alcanza las 80 victorias en la presente temporada 

El resto de las franquicias están lejos de lograr esa cifra y podría tomarles varios días.

No fueron los Dodgers de Los Ángeles, tampoco los Tigres de Detroit, ni los Cachorros de Chicago; el primer equipo de las Grandes Ligas que llegó a la importante cifra de 80 lauros en este 2025, son los Cerveceros de Milwaukee.

Después de un inicio de campaña complicado, donde tuvieron problemas principalmente ofensivos, esta novena fue haciendo poco a poco los ajustes, hasta convertirse en el principal ganador de la MLB y evidentemente, tomando el liderato de la división Central en la Liga Nacional a mediados de temporada, para no soltarlo más.

Cerveceros de Milwaukee supera a Cachorros:

Después de que venían siendo barridos, el conjunto de los Brewers cerró la serie ante los Cachorros de Chicago con un triunfo de 4-1, gracias a un cuerpo de relevistas que estuvo perfecto en 4.2 capítulos.

De esta forma, sumaron su triunfo 80 de la zafra y tienen solamente 48 derrotas, siendo hoy día el equipo a vencer porque además de eso, ningún otra organización tiene menos de 50 reveses en toda la gran carpa.

Nadie está cerca de los Cerveceros:

Lo más llamativo no son los 80 triunfos, sino lo temprano que lo consiguieron, debido a que están a siete juegos de diferencia por encima de los Cubs (73-55) y hasta el momento, nadie está cerca de sumar esa cantidad (80) de victorias aún.

El conjunto que se encurtidos más cerca de los 80 lauros, es el de Detroit, con un balance de 76-53, lo que quiere decir que en esta semana no lo lograrían porque le restan tres desafíos.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano