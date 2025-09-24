MLB: Azulejos de Toronto activan al Venezolano Anthony Santander

El criollo volvió de la lista de lesionados de 60 días (aunque estuvo inactivo por 4 meses) y estará disponible desde este martes.

Después de tanto esperar, la demora ha llegado a su fin, pues los Azulejos de Toronto activaron al venezolano Anthony Santander de la lista de lesionados de 60 días para la última semana de temporada regular.

El anuncio lo hizo el propio cuadro canadiense este martes, justo antes del inicio del primer juego de la serie de tres contra Boston, una serie vital en las aspiraciones de la novena, que ya está clasificada a la Postemporada, por quedarse con la División Este de la Liga Americana y no ceder posiciones que lo dejen en el Comodín.

No obstante, para dicho primer encuentro, el patrullero criollo no será parte del lineup, pues no toma un turno oficial en MLB desde el 29 de mayo y hace apenas unos 10 días volvió a los terrenos, cuando lo asignaron para la rehabilitación con la filial Triple-A del equipo, los Bisontes de Búfalo.

El criollo viene de tomar 32 turnos y conectar siete imparables, dos de ellos jonrones, con cinco impulsadas y cuatro anotadas.

Desde hace semanas, la posibilidad de que Anthony Santander regresara a los Azulejos estaba en el aire. Finalizando agosto ya había practicado con el equipo en el Rogers Centre, antes de que lo enviaran a Ligas Menores. Cuando conectó su primer jonrón, a mediados de este mes, el mánager de Toronto, John Schneider, indicó que irán viendo cómo se siente el venezolano al tomar turnos a la izquierda, lado en el que se veía complicado, y que a la derecha ya estaba para jugar.

De esta manera, el equipo canadiense recupera a una figura vital para incluir a su lineup de cara a la Postemporada, aunque dejó promedio de .179 en 50 los únicos 50 juegos que disputó.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder