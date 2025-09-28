MLB: Astros de Houston de José «Astroboy» Altuve fuera de la postemporada por primera vez desde la campaña 2017

Durante siete años, los Astros fueron una certeza para jugar por el banderín de la Liga Americana.

Los Astros de Houston lograron una victoria este sábado ante Los Ángeles Angels, sin embargo, ya estaban fuera de la postemporada de Grandes Ligas por primera desde 2017.

Su derrota del viernes, combinada con las victorias de los Tigres de Detroit y de los Guardianes de Cleveland de este sábado, terminó con casi 10 años de clasificaciones de manera consecutivas.

Causas de la debacle

La temporada 2025 de los Astros no comenzó de la mejor manera. El equipo manejado por el boricua Joe Espada tuvo un récord mediocre, y a veces hasta perdedor, durante los meses de abril y mayo.

Todo cambio a partir de junio, cuando tomaron el liderato de la AL Oeste tras una buena racha de victorias sobre los Seattle Mariners y los Athletics.

Los siderales dominaron la División Oeste de la Liga Americana durante más de 89 juegos, hasta más o menos el 13 de septiembre, cuando los Mariners le quitaron la cima divisional en la penúltima serie de temporada regular.

Los Astros tienen la tercera nómina más alta entre los equipos de la Liga Americana. Con un gasto de salarios de 232.87 millones de dólares, solo los New York Yankees (299.6 MDD) y los Toronto Blue Jays (253.26 MDD) gastaron más que Houston.

Lo que podría ser considerado un fracaso total.

Ahora, la época dorada de los Astros terminó. Durante las ocho temporadas pasadas ganaron dos de las cuatro Series Mundiales en las que jugaron y su peor actuación fue una eliminación en la ronda de Wild Card del año pasado.

Sin embargo, durante siete años fueron una certeza para jugar por el banderín de la Liga Americana.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano