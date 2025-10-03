MLB: Así se jugarán las Series Divisionales en las Grandes Ligas 2025

Los careos al mejor de cinco partidos incluyen a los actuales campeones Dodgers visitando a los Filis.

Continúa la emoción e intensidad de la postemporada 2025 en el beisbol de Grandes Ligas, que llegará a su segunda fase este sábado con el inicio de las Series Divisionales de las Ligas Nacional y Americana al mejor de cinco juegos.

Ya pasamos la páginas de la ronda de comodines, que nos dejaron tres series que se extendieron al tercer choque, con Yankees, Cachorros y Tigres imponiéndose a Medias Rojas, Padres y Guardianes, mientras que los actuales campeones Dodgers de Los Ángeles barrieron a los Rojos de Cincinnati en dos juegos.

Vamos por orden.

Los Cachorros de Chicago abrirán el telón de las Series Divisionales ante los Cerveceros de Milwaukee, en un choque inédito entre estos dos rivales del centro de la Liga Nacional.

Los ‘lupulosos’ le arrebataron el primer lugar de su división a los dirigidos por Craig Counsell a finales de julio y no lo soltaron más nunca, para terminar consiguiendo su segundo banderín consecutivo en el centro del viejo circuito y posteriormente el mejor récord de la L.N.; lo que les da ventaja de localía en toda la postemporada.

Cabe destacar que los Cachorros buscarán avanzar a su primera Serie de Campeonato desde 2017, mientras que los Cerveceros buscan hacer lo propio desde 2018.

Juego 1 (en MIL): Sábado

Juego 2 (en MIL): Lunes

Juego 3 (en CHC): 8 de octubre

Juego 4 (en CHC, si es necesario): 9 de octubre

Juego 5 (en MIL, si es necesario): 11 de octubre

En Toronto, Yankees y Azulejos también protagonizarán un careo inédito en playoffs, y que promete echar chispas por el hecho de que ambos equipos culminaron la zafra con el mismo récord (94-68), pero el desempate de la serie partícular le dio a los de John Schneider el cetro del Este del nuevo circuito por primera vez desde 2015.

Juego 1 (en TOR): Sábado

Juego 2 (en TOR): Domingo

Juego 3 (en NYY): Martes

Juego 4 (en NYY, de ser necesario): 8 de oct.

Juego 5 (en TOR, de ser necesario): 10 de oct.

El tercer turno del sábado será para Dodgers y Filis, que se enfrentan por quinta vez en una serie de postemporada. Los californianos ganaron en las Series de Campeonato de 1976 y 78, mientras que los ‘cuáqueros’ vencieron en las últimas tres: 1983, 2008 y 2009, todas para darle a los Filis el pase a la Serie Mundial.

Juego 1 (en FIL): Sábado

Juego 2 (en FIL): Lunes

Juego 3 (en LAD): 8 de oct.

Juego 4 (en LAD, de ser necesario): 9 de oct.

Juego 5 (en FIL, de ser necesario): 11 de oct.

Por su parte, Tigres de Detroit y Marineros de Seattle también protagonizarán un enfrentamiento novedoso para estas instancias, uno que promete ser de bastante pitcheo y en el que Seattle parte con delantera, al haber ganado cuatro juegos de forma consecutiva para terminar ganando la serie particular en la ronda regular.

Los Marineros tratarán de avanzar a su primera Serie de Campeonato desde 2001, mientras que este equipo de los Tigres buscará emular al del venezolano Miguel Cabrera en 2013.

Juego 1 (en SEA): Sábado

Juego 2 (en SEA): Domingo

Juego 3 (en DET): Martes

Juego 4 (en DET, de ser necesario): 8 de oct.

Juego 5 (en SEA, de ser necesario): 10 de oct.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder