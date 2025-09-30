MLB: Así quedaron los líderes ofensivos y de pitcheo de la temporada 2025 en Las Grandes Ligas

Varios venezolanos terminaron entre los mejores en los departamentos ofensivos y de pitcheo en la temporada.

Se terminó otra temporada más en las Grandes Ligas y dejó números interesantes e históricos que consiguieron los líderes de pitcheo y ofensivos durante todo el año.

Líderes en la Liga Americana de Grandes Ligas

En la Liga Americana, Aaron Judge se terminó proclamando como campeón bate al terminar con el promedio más alto, incluso de MLB, con .331, seguido por Bo Bichette y Jacob Wilson, con .311. El venezolano mejor ubicado terminó siendo Maikel García con .286 en el noveno lugar del joven circuito.

Cal Raleigh terminó con la mayor cantidad de cuadrangulares (60) no solo en la Liga Americana, sino también en todas las Ligas Mayores, y con la mayor cantidad de impulsadas (125 en el circuito), tercero detrás de Kyle Schwarber (132) y Pete Alonso (126). El venezolano con más jonrones fue Eugenio Suárez, con 49 y el que más remolcadas produjo fue Salvador Pérez, con 100.

El que más robadas tuvo fue José Caballero con 49 y Maikel García tuvo 23 para ser el criollo mejor ubicado.

Por otro lado, los líderes en pitcheo del circuito estuvieron divididos. Tarik Skubal tuvo la mejor efectividad de la Liga Americana con 2.21. Max Fried terminó con el mayor número de victorias con 19. Garrett Crochet con la mayor cantidad de ponches con 255. Y Carlos Estévez con el mejor registro de salvados con 42. Casualmente, estos últimos tres también terminaron como líderes en esos renglones en las Grandes Ligas, con Skubal siendo segundo en efectividad.

Líderes en la Liga Nacional

El campeón bate del viejo circuito terminó siendo Trea Turner con .304 de promedio. Luis Arráez, con .292 en el cuarto puesto, se quedó muy cerca de volver a repetir el título de los últimos tres años, aunque es el venezolano mejor ubicado.

Kyle Schwarber, al igual que Raleigh, culminó líder en dos renglones. Primero en vuelacercas con 56, Ronald Acuña Jr., terminó con 21, y en remolcadas con 132 (el mejor en MLB), en este último, el venezolano mejor ubicado es Willson Contreras con 80.

Por otro lado, Oneil Cruz se estafó la mayor cantidad de bases con 38 y el criollo que más consiguió es Jackson Chourio con 21.

Al igual que en la Americana, los líderes de pitcheo estuvieron repartidos. Freddy Peralta consiguió más victorias con 17, con Jesús Luzardo como el criollo con más triunfos con 15, con mejor efectividad con 3.92, en un departamento que dominó Paul Skenes con 1.97, el único que bajó de los 2.00, y también con más abanicados con 216, segundo por detrás de Logan Webb con 224.

El lanzador que más juegos salvados consiguió fue Robert Suárez, que con sus 40 igualó a Francisco «kid» Rodríguez y Ugueth Urbina como los únicos que han conseguido la cifra.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder