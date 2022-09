MLB: Arbitro soba el cabello de un lanzador en busca de alguna trampa

El lanzador James Karinchak fue sometido a una prueba por el dirigente Rocco Baldelli de Los Mellizos de Minnesota en Las Mayores.

El dirigente de Los Mellizos de Minnesota, Rocco Baldelli, le solicitó al arbitro principal que revisara al lanzador de Cleveland James Karinchak el viernes por la noche, ya que notaba algo sospechoso

Rocco Baldelli sonaba bastante seguro de que el relevista de los Guardianes estaba haciendo trampa durante la victoria de Cleveland por 7-6 en Target Field, ya que Karinchak se estaba pasando mucho la mano por los cabellos.

En la séptima entrada de un juego que comenzó una hora y 10 minutos tarde debido a la lluvia en Target Field, Baldelli interrumpió un turno al bate de Luis Arraez para pedirle al árbitro del plato que revisara a Karinchak en busca de sustancias extrañas.

“Creo que tengo la obligación con nuestros jugadores y con nuestro equipo de hacer lo que creo que es correcto”, dijo el técnico. “Y creo que hubiera sido difícil para mí, y como grupo en su conjunto, ver a su lanzador hacer las cosas que hace en el montículo de una manera muy directa y directa de intentar, aparentemente, alterar algunas cosas. «

James Karinchak, un lanzador derecho que lanza con fuerza y cuya recta promedia las 95 mph, según el experto en béisbol de mlb.com, realizó una rutina entre cada uno de sus lanzamientos el viernes, primero tocándose la parte posterior de la cabeza y luego mezclando el sudor con la bolsa de colofonia en la montículo.

“Sabía que la gente obviamente pensaba que estaba haciendo trampa, pero no me preocupaba porque solo era sudor y colofonia”, dijo Karinchak a los periodistas. “Entonces, ven a comprobarlo”. Barrett lo hizo, incluso pasando los dedos por el cabello del lanzador. Los lanzadores pueden usar sudor y resina para mejorar su agarre, pero no pueden usar una sustancia extraña, algo que el béisbol comenzó a tomar medidas drásticas durante la temporada abreviada de COVID en 2020.

