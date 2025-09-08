MLB: Adición del lanzador Venezolano Jesús Luzardo ha sido clave en la lucha de Filis de Filadelfia

El zurdo criollo tiene efectividad de 2.64 en ocho aperturas desde el 29 de julio.

Durante el invierno, los Filis de Filadelfia vieron en Jesús Luzardo una pieza que los podría ayudar en 2025 en su carrera por adueñarse nuevamente del cetro del Este de la Liga Nacional, por lo cual lo trajeron vía cambio desde los Marlins.

No obstante, el venezolano ha estado cumpliendo, apertura tras apertura; sobre todo durante estos últimos meses de temporada, demuestra su valor para el conjunto de la «Ciudad del Amor Fraternal».

Dicho esto, un trabajo de MLB.com firmado por el periodista Thomas Harrigan sobre las diez adiciones de invierno que tienen a sus equipos rumbo a octubre, enlista al zurdo como la décima mejor adquisición invernal que más ha contribuido a que sus compañeros estén cerca de jugar beisbol entrados al otoño en los Estados Unidos.

Ha demostrado su valor

Ahora bien, el autor del citado trabajo destaca que más allá de esas dos aperturas que inflaron su efectividad (20 CP en 5.2 IP) entre el 31 de mayo y 5 de junio, Luzardo tiene EFEC. de 3.00 en sus otras 27 salidas, lo que se adecúa más a su FIP de 3.01 (5to mejor de L.N) y a sus 190 ponches (4ta mayor cifra en el circuito).

Igualmente, está empatado con otros cinco serpentineros por la segunda mayor cantidad de victorias de la L.N. (13) y su promedio de carreras limpias de 2.64 es el sexto mejor también en el circuito. A su vez, es segundo en ese lapso en lauros (5; empatado con Brady Singer) y primero en recetados (54).

Al mismo tiempo, su WAR en la versión de FanGraphs de 4.4 (segundo mejor de los Filis), significa que el zurdo venezolano ha aportado cuatro victorias más a su equipo sobre un pelotero que pudiera ser tomado como reemplazo.

Esto, y por supuesto todo lo antes expuesto, colocan a Jesús Luzardo como un elemento que ha sido valioso para su equipo, incluso ahora que el equipo no cuenta con Zack Wheeler, y en lo que respecta a principios de la zafra, durante las ausencias de su compatriota Ranger Suárez y Aaron Nola.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder