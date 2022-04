“Mis piercings van a quedarse”: Lewis Hamilton, molesto y desafiante ante las reglas de la FIA

El británico no atraviesa un buen inicio de temporada y está frustrado por algunas decisiones del máximo ente del automovilismo.

El presente de Lewis Hamilton en la temporada 2022 de la Fórmula 1 no es el que el público imaginaba. Con apenas un podio (tercer lugar en Bahrein) en tres carreras, el británico no atraviesa un gran momento y, a su vez, mantiene serias diferencias con la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Es que el heptacampeón del mundo no comparte la decisión del organismo de que los pilotos deban quitarse sus joyas en cada carrera. Ante esto, se mostró crítico, molesto y decepcionado, y también aseguró que no hará caso a esas reglas porque no puede cumplirlas.

“Hay cosas que no puedo mover. Literalmente, ni siquiera puedo sacarlas. Estos, en mi oreja derecha, están literalmente soldados, así que tengo que cortarlos o algo así. Así que van a quedarse”, sostuvo Hamilton, según los testimonios compartidos por la agencia Reuters.

La imagen del británico con aros, piercings y anillos es característica, es casi un sello distintivo de su particular look en cada competición. Pero la FIA busca erradicar esos hábitos en todos los pilotos. Cabe recordar que el nuevo presidente es Niels Wittich, uno de los sustitutos de Michael Masi.

«No tengo ningún plan para eliminarlo. Siento que hay cosas personales. Deberías poder ser quien eres”, agregó el piloto de Mercedes.

El motivo por el que no pueden usar joyas en las carreras

La razón obedece a motivos estrictamente de seguridad y tiene como objetivo evitar daños innecesarios en los pilotos. Incluso esa regla está establecida en el Apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA.

Esto no es algo reciente, sino que data desde el 2005. Pero hasta el momento no se aplicó rigurosamente y cada Gran Premio va estableciendo los controles. Es así que algunos corredores pueden quitarse aros o anillos, pero no piercings en pezones o partes íntimas.

La curiosa pregunta de Hamilton a su equipo durante una carrera

En el Gran Premio de Arabia Saudita, Lewis Hamilton terminó en el décimo lugar, algo pocas veces visto durante su carrera.

“¿Dan puntos por la décima posición?”, consultó Hamilton luego de cruzar la señal de llegada en Jeddah. A esto, Peter Bonnington, su ingeniero de pista, le respondió: “Sí, nos llevamos un punto”.

Tras cruzar la meta y antes de la inusual consulta del heptacampeón, el ingeniero había intentado consolarlo: “Está bien, Lewis, es P10. Lo siento por ello. Complejo resultado teniendo en cuenta todo el trabajo duro”.

Si bien en Australia terminó en cuarto lugar, su 2022 no es el esperado y seguramente deba seguir trabajando en su coche.

Mundo Deportivo