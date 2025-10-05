Ministro Vladimir Padrino López verifica cadena de mando en ejercicios especiales: “Comprobamos jefaturas y asignación de tareas”

El dispositivo incluyó revisión de comando y control desde el nivel ministerial hasta Regiones y Zonas de Defensa Integral, con chequeo de enlaces de comunicaciones, flujo de órdenes, tiempos de respuesta y retroalimentación logística.

En la jornada de Ejercicios Militares Especiales de este sábado, el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, informó que el alto mando revisó en tiempo real la cadena de mando, la distribución de órdenes y la asignación de tareas de la FANB y la Milicia Bolivariana, con foco en mando, conducción, comunicaciones y comprobación operativa.

“Estamos en el cumplimiento de la instrucción del presidente Nicolás Maduro, quien ordenó un ejercicio de comando, control y comunicación, comprobando jefaturas para la distribución de órdenes con la asignación de tareas y el funcionamiento de todo el aparato”, señaló.

Padrino López precisó que los Estados Mayores funcionan como órganos asesores que activan instrucciones “en el preciso momento” para la actuación del poder popular organizado.

“Es una estructura que va a llevar el control de todas las Unidades Comunales de Milicia (UCM) y de los circuitos comunales; lo que estamos comprobando hoy es su funcionamiento”, reiteró.

El dispositivo incluyó revisión de comando y control desde el nivel ministerial hasta Regiones y Zonas de Defensa Integral, con chequeo de enlaces de comunicaciones, flujo de órdenes, tiempos de respuesta y retroalimentación logística en las Áreas de Defensa Integral (ADI) y Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Hernández Lárez: “Nos estamos preparando para la guerra”



Por su parte, el comandante estratégico operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, destacó la importancia de mantener la preparación permanente de las fuerzas militares y del pueblo organizado frente a cualquier escenario.

“Nos estamos preparando para un estado de excepción, que sería el paso de la paz a un periodo de guerra, no podemos tener en Venezuela ningún tipo de parálisis estratégica. Venezuela está territorializada en 8 grandes regiones estratégicas de defensa integral, 25 ZODI terrestres, 4 ZODI marítimas, 335 Áreas de Defensa Integral (ADI) y en las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), con la participación de la Milicia Bolivariana y el poder popular organizado», explicó.

Hernández Lárez agregó que este proceso busca “fortalecer la doctrina bolivariana y la integración cívico-militar-policial”, garantizando que cada estructura defensiva tenga capacidad de reacción inmediata ante cualquier contingencia o intento de agresión extranjera.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión