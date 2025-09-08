Ministro Vladimir Padrino López: Venezuela refuerza despliegue militar en las costas y regiones fronterizas para combatir el narcotráfico

La orden fue impartida por el presidente Nicolás Maduro para reforzar la presencia militar en la Guajira venezolana, la península de Paraguaná (estado Falcón), los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo un refuerzo militar en las principales penínsulas y zonas costeras del país, con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en áreas estratégicas.

En un mensaje transmitido tras reunirse con el Estado Mayor Superior, Padrino López destacó que la orden fue impartida por el presidente Nicolás Maduro, como parte de una evaluación de las operaciones militares activas en el territorio nacional.

Refuerzos en occidente y oriente del país



El general en jefe explicó que actualmente existen 25.000 efectivos desplegados en la denominada zona de paz número uno, que abarca los estados Táchira y Zulia, con apoyo de medios navales, fluviales, drones y equipos de infantería.

En este marco, anunció que se reforzará la presencia militar en la Guajira venezolana y en la península de Paraguaná (estado Falcón), regiones señaladas como rutas históricas utilizadas por el narcotráfico. Además, ordenó un aumento de la vigilancia en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, extendiendo las operaciones hacia el Caribe y el Atlántico.

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, subrayó el ministro, enfatizando el compromiso de la FANB con la defensa del territorio nacional.

Operaciones integrales en ríos y costas



Padrino López precisó que se mantienen operaciones de patrullaje en la Sierra de Perijá para verificar la ausencia de cultivos ilícitos, además de recorridos fluviales en ríos como el Meta, Capanaparo, Cunaviche y Sinaruco.

La Armada Bolivariana continuará su despliegue en la fachada caribeña y atlántica, mientras que la aviación militar se encargará de la protección del espacio aéreo venezolano.

Contexto regional



El anuncio ocurre en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Padrino recordó que estas rutas han sido escenario de operaciones vinculadas al narcotráfico, incluyendo acciones pasadas como la operación Gedeón, durante la administración del expresidente colombiano Iván Duque.

El ministro concluyó su intervención reafirmando que la FANB actúa en “perfecta sintonía con el pueblo y su deseo de paz y victoria”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión