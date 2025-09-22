Ministro Vladimir Padrino López destacó: FANB activó Operación Cumanagoto 200 en el Estado Sucre en defensa de la soberanía

El ministro para la Defensa destacó la masiva participación popular en la jornada de los «Cuarteles van al pueblo» . “En caso de una agresión, los invasores encontrarían a una población preparada para batallar por la soberanía del país”, advirtió.

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, anunció la activación de la Operación Cumanagoto 200 en el estado Sucre, como parte del plan de fortalecimiento de la defensa integral del país frente a las amenazas externas.

“Unas 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA) se estarán desplegando en el oriente del país”, informó el ministro, al tiempo que resaltó que estas maniobras son una muestra de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Padrino López ofreció un balance de la jornada “Los Cuarteles van al Pueblo”, celebrada el 20 de septiembre, en la que destacó la masiva participación popular. “En caso de una agresión, los invasores encontrarían a una población preparada para batallar por la soberanía del país”, advirtió.

El titular de Defensa subrayó que estas acciones evidencian la “perfecta unión entre la FANB y el pueblo”, consolidando el adiestramiento de los ciudadanos en el uso de armas para la protección de la nación.

En su declaración también informó que ya están conformadas las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI), una por cada municipio del país, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Además, destacó la participación de las fuerzas en la isla La Orchila, donde se realizó la Maniobra Caribe Soberano 200, como demostración del poderío militar venezolano.

“Este esfuerzo colectivo refleja el compromiso del pueblo y de la FANB en la defensa de nuestra independencia y soberanía”, concluyó Padrino López.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión