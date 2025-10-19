Ministro Vladimir Padrino López anuncia cierre del ejercicio “Independencia 200”: “Hemos alcanzado el punto óptimo de preparación”

De acuerdo con el Ministro, se logró cubrir todo el territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo. Precisó que el programa estaba compuesto por 27 tareas ordenadas por el presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este sábado el cierre del ejercicio militar Independencia 200, que recorrió 24 estados venezolanos y finalizó con las actividades en las regiones llaneras. Durante una inspección junto al General en Jefe Domingo Hernández Lárez, Padrino detalló el alcance de la maniobra y reivindicó la “cohesión y unión” alcanzadas entre las instituciones civiles y militares.

Leer También: Presidente de Colombia Gustavo Petro sobre el interés de EEUU. en Venezuela: «Estamos hablando de petróleo, no de narcotráfico»

Según el titular de la cartera castrense, el ejercicio se inició el 8 de octubre y el pasado viernes 1 de octubre (fecha citada por el ministro) —en su exposición— se logró cubrir el ciclo regional programado. Padrino precisó que el programa estaba compuesto por 27 tareas ordenadas por el presidente Nicolás Maduro y que el objetivo central era “alcanzar el punto óptimo de preparación del pueblo” y de las fuerzas de defensa.

“Chequeando aquí las 27 tareas que nos planteamos realizar en el marco del ejercicio Independencia 200 ordenados por nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro.”, dijo Padrino al comienzo de su intervención.

Cobertura territorial y objetivos



El ministro aseguró que el ejercicio abarcó «los 24 estados» y que con el cierre en los Llanos se culminó el ciclo:

“Comenzamos el martes, miércoles pasado, 8 de octubre, con La Guaira y Carabobo. Y hemos cubierto los 24 estados, hoy finalizando con los estados llaneros.”

Padrino describió las tareas verificadas durante las inspecciones: conformación e instrumentalización de órganos y comandos para la defensa integral, verificación del “sistema de apoyo logístico territorial”, defensas costeras y urbanas, y despliegues del sistema de defensa aeroespacial integral (CODAI).

Despliegues y operaciones en curso



Padrino indicó que, pese al cierre, la Fuerza Armada mantiene destacamentos y operaciones en distintas zonas estratégicas. Mencionó específicamente la presencia en la “zona binacional” occidental, en Falcón y Paraguaná, así como despliegues en Sucre, Amazonas, Apure y otras regiones.

“Allí están todavía unos destacamentos dejados en contacto y como también tenemos despliegues en Delta Amacuro, en Guárico, en Apure y en Amazonas. Así que nosotros continuamos por la vía de la unidad nacional y de la preparación absoluta de nuestro poder para defender nuestra democracia, nuestros principios, nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestra independencia.”

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión