Ministro Ricardo Sánchez destacó: “Las universidades son clave para la soberanía tecnológica de Venezuela”

El ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, destacó en una entrevista concedida al podcast de Globovisión, en el marco de la III Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (FITELVEN), que el sector universitario está llamado a ser protagonista en la consolidación de la soberanía tecnológica y científica del país.

“El sector universitario no puede estar ajeno a este esfuerzo. Hoy Venezuela puede no solamente estar a la vanguardia, sino también liderar en la lógica de gobernanza digital y soberanía tecnológica”, expresó.

La universidad y la tecnología como motor de desarrollo



Sánchez resaltó que más de 35 mil estudiantes de distintas instituciones participaron en actividades vinculadas a la feria, lo que refleja el compromiso de la juventud universitaria con las telecomunicaciones y la innovación.

“Somos un país que ha puesto en órbita cuatro satélites, y que cuenta con universidades capaces de formar profesionales de altísimo nivel, tanto en pregrado como en postgrado. Eso habla de la mirada prospectiva y robusta que acompaña los retos del sector”, apuntó el ministro.

Educación para la transformación digital



El titular de la cartera universitaria explicó que, desde las universidades politécnicas hasta las privadas, se ha fortalecido la formación en áreas científicas y tecnológicas. Esto permitirá que los futuros profesionales se integren a proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo digital del país.

“Hoy Venezuela demuestra sus capacidades y la universidad es un espacio fundamental para proyectar ese talento hacia los grandes desafíos de la comunicación y la tecnología en el mundo”, sostuvo.

Juventud protagonista



Sánchez envió un mensaje especial a los jóvenes que inician carreras en áreas tecnológicas, alentándolos a ser parte del proceso de innovación y transformación digital:

“La juventud es protagonista activa del futuro. Lo que vemos hoy en FITELVEN es una demostración de que Venezuela está preparada para competir y liderar en el campo de la tecnología”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión