Ministro para la Educación Héctor Rodríguez: Más de 6 millones de estudiantes se incorporan al año escolar 2025-2026

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que muchos de estos nuevos estudiantes insertos en el sistema educativo provienen de la migración «que fue maltratada en el exterior y que no les daban cupo en las escuelas».

Este lunes, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que más de 6 millones de estudiantes se incorporaron al período escolar 2025-2026, un incremento de cerca de 400 mil nuevos ingresos en comparación con el año pasado.

Durante un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro para dar inicio al nuevo año escolar, Rodríguez felicitó a la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), directoras de escuelas y todos circuitos comunales y comunas que lograron identificar a 110 mil niños y jóvenes que, estando en edad escolar, no estaban escolarizados.

Además, mencionó que muchos de estos nuevos estudiantes insertos en el sistema educativo provienen de la migración «que fue maltratada en el exterior, que no les daban cupo en las escuelas, han regresado a su país, aquí los recibimos con los brazos abiertos llenos de amor y garantizamos la educación pública como derecho».

El ministro recordó que el gran movimiento de maestros, con más de 200 mil miembros, se encuentran en formación permanente y están comprometidos con la educación pública y de calidad.

