Ministro Padrino López otorgó un balance en torno al combate que hace la FANB contra la criminalidad

El ministro de la Defensa, Padrino López, otorgó un balance en torno al combate que hace la FANB contra la criminalidad, señalando que en el mes de agosto se ha logrado la incautación de 52.769 Kg de droga incauta en el mes de agosto.

El G/J Padrino López señaló que el Sistema de Defensa Área ha logrado neutralizar 400 aeronaves pertenecientes al narcotráfico.

Fueron incautados 3 mil detonantes y 119 armas cortas, 154 armas largas de alto calibre, «todo con el esfuerzo conjunto de los cuerpos de seguridad».

Asimismo, 6 mil 284 personas han sido detenidas por delitos asociados al narcotráfico, terrorismo, minería ilegal y trata de personas.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias