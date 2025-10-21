Ministro Márquez asume jefatura nacional del 1×10 del Buen Gobierno

San Bernardino, Caracas.- Con la misión de reimpulsar las estrategias destinadas a garantizar la eficiencia de los servicios públicos, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, asume la jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

El anuncio, realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, apunta a otorgar «nuevas ideas, nuevos empujes y nuevos impulsos» a la gestión pública mediante la participación directa del Poder Popular, elemento transversal de las 7 Transformaciones.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro inauguró Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores»

«Vamos a retomar nuevamente con el ritmo que debe tener el 1×10 del Buen Gobierno para atender todos los temas de servicios públicos, electricidad, transporte, gas, comunicación y ahí está el vicepresidente de Servicios, el general Márquez, quien asume la jefatura absoluta del 1×10 del Buen Gobierno a nivel nacional”, enfatizó el Jefe de Estado en el contexto de la inauguración de la Sala de Autogobierno de la comuna 8 Raíces, ubicada en Caracas.

El 1X10 del Buen Gobierno sienta las bases de la conexión directa con la denuncia y las propuestas del pueblo para convertir a las comunidades en protagonistas de la solución de sus problemas.

Prensa MPPEE-CORPOELEC

Hender «Vivo» González