Ministro Juan Carlos Loyo informó: Milicia pesquera realizará seis movilizaciones marinas por la soberanía y defensa del país

«Esto es por nuestro mar Caribe, el mar de los venezolanos, y la naturaleza pacífica del pueblo de Venezuela», aseguró el ministro para la Pesca, Juan Carlos Loyo.

El ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó este sábado que la Milicia Bolivariana pesquera realizará seis movilizaciones marítimas en las costas conformadas por los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui.

El ministro reveló que la milicia pesquera se encuentra en constante entrenamiento, ya que quieren activarse y adherirse al llamado del presidente Nicolás Maduro para defender al país.

«Esto es por nuestro mar Caribe, el mar de los venezolanos, y la naturaleza pacífica del pueblo de Venezuela», agregó al respecto. Asimismo, reportó la disposición de los ciudadanos para integrarse y «asegurarnos de ser los primeros centinelas».

Estas actividades se llevan a cabo en el marco de las amenazas constantes propiciadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales generaron una amplia indignación en los venezolanos, por la violación a la soberanía de la Zona Exclusiva Económica (ZEE).

