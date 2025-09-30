Ministro Ernesto Villegas informó: Película «Alí Primera» va por Venezuela a los Premios Óscar

La producción audiovisual de la Gran Misión Viva Venezuela, dirigida por Daniel Yefres, representará al país en la competencia por la categoría «Mejor película internacional».

El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la película «Alí Primera», dirigida por Daniel Yegres, siendo la primera producción audiovisual de la Gran Misión Viva Venezuela, representará al país en la competencia por la categoría «Mejor película internacional» de los premios Óscar.

Leer También: Imagen de la Chinita fue “entronizada” en Cocorote estado Yaracuy

«En nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del equipo promotor nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria querida, extiendo sinceras felicitaciones a Daniel Yegres y al equipo de Humana Cine, a los guionistas y al maravilloso elenco; a los técnicos, productores, editores y demás soñadores que en 2024 hicieron realidad esta película que adeudaba Venezuela a ese gigante del canto y las luchas del pueblo, Alí Primera», expresó Villegas.

La selección fue informada por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC), a través del siguiente comunicado que presentamos a continuación:

«‘Alí Primera’ de Daniel Yegres fue seleccionada para participar por Venezuela y optar a una nominación al Oscar 2026 en la categoría Mejor Película Internacional. Esta obra fue seleccionada por un comité conformado por representantes de diversos gremios de nuestra cinematografía y por figuras representativas de la comunidad cinematográfica venezolana», reza el comunicado.

Villegas agregó que, «por nuestra parte, resaltamos el hecho de que el comité seleccionador fue nombrado por la ANAC —uno de los gremios del cine venezolano— que desde hace un tiempo viene llevando la relación con la Academia Cinematográfica de EE. UU., organizadora de los Premios Óscar».

El comité estuvo encabezado por Pablo de la Barra, reconocido cineasta venezolano de origen chileno. «A él y demás miembros del comité, extiendo nuestro reconocimiento por el profesionalismo demostrado en su desempeño».

Expresó que «con optimismo venezolano auguro el mayor de los éxitos a ‘Alí Primera’ en esta nueva competencia» y llamó a los venezolanos a unirnos todos, «por encima de diferencias de cualquier tipo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión