Ministro Diosdado Cabello sobre despliegue Estadounidense: «Cuando ellos vengan ya nosotros les hemos dado dos vueltas»

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que los organismos y milicianos alistados mantendrán «resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente ante las amenazas».

«Cuando ellos vengan ya nosotros les hemos dado dos vueltas y los sorprendidos sean otros, porque Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable», señaló el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al insistir en «preparar» a los organismos de seguridad y en optimizar los cuadrantes de paz en el marco del plan de defensa ante una posible «invasión» en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Desde el estado Anzoátegui, donde lideró la entrega de motocicletas a policías de la entidad, Cabello reiteró el llamado a «preparar la lucha armada«, sin permitir espacio a resistencia por diferencias políticas.

«Esto es para todos los municipios. Deben incorporarse, así sea gobernado por la oposición, tiene que incorporarse, porque la paz no es la paz de la oposición o la paz del chavismo, es la paz del país. Si por alguna circunstancia no quieren, nosotros sí queremos», dijo el Ministro.

Por su parte, recordó que el presidente Nicolás Maduro dijo «que nos preparemos para hacer la transición de la lucha no armada a la lucha armada». No obstante, hizo el llamado a la calma.

«Eso no debe preocupar a nadie, porque es la preocupación de un pueblo que quiere asegurar su independencia», expresó.

