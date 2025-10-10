Ministro Diosdado Cabello: Operación Independencia 200 activa las ODDI en los Estados Aragua, Falcón y Zulia

“Ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”, aseveró el ministro de Interior, Justicia y Paz.

Este viernes, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, llevó a cabo la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en el marco de la Operación Independencia 200, abarcando los estados Aragua, Zulia y Falcón.

El también de vicepresidente Sectorial de Seguridad destacó que el objetivo principal de esta operación es garantizar la paz y soberanía del país ante cualquier amenaza externa. “Ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”, enfatizó.

En relación con las recientes agresiones provenientes de Estados Unidos hacia Venezuela, el ministro expresó: «El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’, pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos».

Cabello también subrayó que, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos. «Venezuela ha demostrado, según reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que está libre de cultivos de droga, no hay procesamiento y el tráfico en sus fronteras es muy bajo», recordó

Asimismo, el ministro señaló que «el pueblo ha acudido a registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) sin ningún tipo de presión y voluntariamente».

El alto funcionario enfatizó que el estado Aragua ha sido un epicentro crucial para la defensa de la Revolución Bolivariana. «El pueblo patriota ha salido a la calle desde todos los sectores de la sociedad», concluyó.

