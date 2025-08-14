Ministro Diosdado Cabello: Ninguna empresa petrolera puede tener más de 50 kilogramos de explosivos

El ministro de Interior, Justicia y Paz detalló que se encontraron cargas huecas de diferentes modelos, distintos del que había en Maturín, estado Monagas y detonadores de varios estilos.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó este jueves importantes avances sobre la investigación de actos terroristas contra Venezuela impulsados por la oposición.

Desde un galpón, cerca del sector Barbacoa, el municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui, Cabello acompañado por los medios de comunicación, hizo un recorrido para explicar cómo las ondas expansivas del explosivo incautado alcanzaría hasta 9,1 kilómetros

En ese contexto, detalló que se encontraron cargas huecas de diferentes modelos, distintos del que había en Maturín, estado Monagas y detonadores de varios estilos.

Además, mostró un cortador de tubos que, «para el uso técnico, se meten las tuberías, cuando se quedan atascadas, pero si usted acomoda varios de estos se convierte en esquirlas y son sumamente potentes».

En el lugar fueron encontrados niples con cargas para perforar. «Ninguna empresa petrolera puede tener más de 50 kilogramos de explosivos; quien tenga más ya es sospechoso sobre su uso y comercialización», advirtió.

«Nosotros, como gobierno, estamos obligados a garantizar la paz de los venezolanos y las venezolanas y en este caso este explosivo con las personas asociadas a las empresas que aparecen como propietarias nos llevan a determinar las malas intenciones», subrayó el ministro de Interior, Justicia y Paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión