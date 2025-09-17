Ministro Diosdado Cabello: «Los pescadores que estén en la zona caribeña tienen una condena de muerte» de EEUU.

El ministro de Interior, Justicia y Paz consideró que las acciones hostiles de los militares estadounidenses en ese mar pretenden «imponer la pena capital sin juicio».

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que las acciones «abusivas» y «desproporcionadas» de Estados Unidos en el mar Caribe ponen en riesgo a los pescadores de cualquier país que faene en esas aguas.

«¿Qué está ocurriendo con los pescadores? No solo los de Venezuela, los pescadores de cualquier lugar del mundo que anden en la zona caribeña tienen una condena de muerte sobre ellos, de quiénes se creen el tribunal celestial para imponer la pena capital sin juicio», expresó Cabello en una rueda de prensa.

El también vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, comentó que el despliegue estadounidense en el Caribe obedece a que las mafias del narcotráfico necesitan protección para continuar con el contrabando masivo de drogas.

«Necesitan del frente caribeño para meter su porquería en Estados Unidos», indicó Cabello, quien manifestó que las acciones de Washington contra Venezuela forman parte de «un asedio» que obedece a sus formas históricas de ejercer «la fuerza bruta».

El titular de Interior también recordó que, luego de la salida del departamento antidrogas del país, se han incrementado exponencialmente las incautaciones en toneladas de narcóticos a las organizaciones del narcotráfico.

«Ellos lo que quieren hacer es sembrarle droga a una embarcación venezolana, eso es todo, están urgidos de eso», comentó Cabello, quien agregó que por esa razón «a los pescadores en el Caribe los están sentenciando a muerte a quien a ellos se les antoje, van a hacer lo que se les antoje: escalar».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión